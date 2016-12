Mot du président

Adieu 2016, bienvenue 2017!

L’équipe du Journal vous souhaite un très Joyeux Noël et une année 2017 remplie de joie, de bonheur et de santé. Que toutes vos ambitions se réalisent!

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous nos collaborateurs et chroniqueurs qui ont pris le temps, en 2016, de vous partager via le journal, leurs informations, nouvelles, articles et réflexions. C’est grâce à eux que nous avons encore été en mesure de vous présenter un journal au contenu varié, à saveur estranaise. Nous exprimons aussi toute notre gratitude à nos annonceurs, commanditaires et bailleurs de fonds, qui par leur geste, ont aidé au maintien et au développement d’un simple petit organisme local, au service de la communauté de l’Estran.

Collectivement, comment faire pour en savoir plus?

Notre récente couverture médiatique était-elle suffisante par rapport à la multitude d’activités et d’événements qui ont eu lieu au cours des dernières semaines dans chacun des villages de l’Estran? À voir le nombre de pages des dernières parutions du journal, je ne pense pas. Disons simplement qu’il y a beaucoup plus d’activités qu’il n’y a eu de reportages parus. Que se passe-t-il dans chacun des villages de l’Estran au niveau économique, social, culturel, touristique, sports et loisirs, municipal, paroissial, scolaire, etc.? À vous de nous le dire, organismes, associations, clubs et regroupements du secteur. C’est votre journal communautaire, profitez-en donc!

25e anniversaire du journal

En 2017, le Journal Le Phare L’Autre Vision fêtera ses 25 ans. Pour souligner cet anniversaire, nous avons plein d’idées, mais commençons par vous dévoiler notre nouveau logo pour cette année. Afin de bien illustrer ces 25 ans, tout en conservant l’originalité de l’oeuvre, notre coordonnateur Jacques-Noël a fait un logo vectoriel en l’actualisant avec des ajouts au premier logo dessiné en 1992 par madame Muriel Lachance et tout en respectant l’idée originale.

Aussi, pour chacune des 10 parutions du journal en 2017, un encart spécial sera inséré au centre du journal et traitera de 10 thèmes différents. Nous débuterons en février avec le thème portant sur l’amour, St-Valentin obligeant. Nous choisirons un texte déjà paru à ce propos dans le journal au cours des 24 dernières années et le republierons. De votre côté, si vous avez déjà rendu hommage à un être cher lors d’un événement spécial et que vous aimeriez le raviver et nous le partager, nous vous invitons à nous soumettre votre texte. Nous en choisirons un parmi tous les textes reçus et le publierons.

En terminant, pour assurer un franc succès de notre prochaine bouquinerie, nous vous sollicitons bien humblement encore aujourd’hui pour que vous nous donniez vos livres usagés. Si vous possédez des livres en bon état dont vous aimeriez vous départir, nous vous invitons à venir les porter au local du Journal ou si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, veuillez me contacter au

(418) 393-2115 pour convenir du meilleur moment pour amasser vos livres. Merci d’avance pour votre grande générosité.

Sur ce, Joyeuses Fêtes et au plaisir de vous servir!.