Festival en chanson

Le Festival en chanson de Petite-Vallée a dévoilé dernièrement les artistes porte-paroles de sa 35e édition, qui se déroulera du 29 juin au 8 juillet 2017 sous le thème « Des guitares à la mer ». Fidèle à sa tradition d’apporter un vent nouveau pour marquer un anniversaire, l’événement gaspésien a confié à Patrick Norman le rôle d’artiste-passeur et celui d’artistes complices aux sœurs Boulay. Avec ses porte-paroles, le Festival en chanson se rattache à un grand de la chanson, qui, depuis 50 ans, peaufine son métier de créateur et d’interprète. Tout aussi cohérent d’y rattacher les sœurs Boulay, figures marquantes de la nouvelle génération d’artistes qui travaillent dans une esthétique où les guitares et le folk côtoient le country et la pop.

Cette édition toute spéciale présentera quelque trente spectacles et autres événements in situ. L’artiste-passeur Patrick Norman présentera son spectacle le 30 juin à 20 h au Chapiteau des grands spectacles de Grande-Vallée. Quant à elles, les sœurs Boulay, artistes complices, monteront sur scène au même endroit le 1er juillet à 20 h. Pour les deux concerts, les festivaliers pourront s’attendre à des collaborations inédites et la participation d’artistes invités. Les billets pour ces concerts sont en vente à la billetterie du Festival en chanson (418-393-2592/1-844-393-2226) ou au www.admission.com. Notez que notre billetterie physique est fermée durant la période des Fêtes, mais qu’il est possible de vous procurer des billets en tout temps via internet. La programmation complète sera dévoilée au cours de l’hiver.

Camp chanson Québecor

Il est maintenant possible de s’inscrire aux différents séjours proposés par le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée. À l’été 2017, le camp de vacances spécialisé en chanson proposera sept séjours de formation destinés à des clientèles jeunesse et adultes.

Ainsi, le camp accueillera l’été prochain dix formateurs invités qui dispenseront différents ateliers, de la comédie musicale à l’écriture de chansons, en passant par la création de spectacles et l’interprétation. Les enfants et adolescents intéressés par ces domaines pourront être encadrés par Fanny LeBreux, Manuel Gasse, Mathilde Côté, Gabor Desmond Hegedus et Myëlle. De leur côté, les adultes pourront suivre les ateliers d’interprétation de Marie-Claire Séguin et Jean-Luc Éthier, prendre part au séjour d’écriture en compagnie de Marc Chabot ou bien vivre les classes de maître pour auteurs-compositeurs-interprètes avec Luc De Larochellière et Andréanne Alain.

Pour s’inscrire, il faut visiter le www.campchanson.com .