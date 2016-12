Joyeux Noël et Bonne Année 2017

En cette fin d’année et, alors que nous arrive à grands pas ces moments merveilleux du temps des Fêtes, Carrefour 50 ans et + de Petite-Vallée désire spécialement remercier tous ses membres fidèles à nos activités. Vous avez été nombreux toutes les semaines à participer. En 2016, nous avons comptabilisé un total de +/- 3000 heures de présence à des activités telles : Baseball-poche, pétanque, activités physiques, Le Chœur de l’Estran, soirée repas et danse.

Cinquante-trois de nos membres ont participé aux Jeux des 50 ans et + à Gaspé et bravo pour votre participation. Nous sommes fiers de vous et de votre joie de vivre. Vos performances et votre solidarité légendaire permettent à Petite-Vallée de rayonner partout en Gaspésie. On parle de vous, en disant « la Vague bleue » comme disait madame la ministre des Ainés. On vous cite en exemple en invitant les autres municipalités de la Gaspésie d’en faire autant.

Le Chœur de L’Estran va poursuivre son projet de concerts-bénéfices, d’abord pour venir en aide aux paroisses du diocèse de Gaspé, mais plus encore pour permettre à 45 personnes de chanter toutes les semaines, juste pour le plaisir de chanter. Les prochains concerts seront à l’église de Rivière-au-Renard, le dimanche 19 mars 2017 à 14 heures, à l’église de St-Maxime du Mont-Louis le 7 mai 2017 à 14 heures, et à l’église de St-Maurice le 5 novembre 2017 à 14 heures. Les concerts donnés grâce à la collaboration des maisons Funéraires Harris Gleeton et le Complexe Thanatologique Lucas Fournier de notre secteur nord de la Gaspésie ont permis jusqu’à maintenant de remettre plus de 7000 $ directement aux paroisses de Grande-Vallée et de Ste-Anne-des-Monts, sans oublier celui au profit du Village en chanson de Petite-Vallée. Merci aux choristes de partager ce bonheur et cette solidarité. Merci à notre chef de chœur Jean-Maurice et notre musicien Dan de croire en nous. Avec beaucoup de travail ils nous permettent de nous dépasser. Bravo !…Nous espérons poursuivre ainsi jusqu’à mai 2018. D’autres paroisses en Gaspésie vont confirmer bientôt.

Le renouvellement des cartes de membres sera bientôt complété et merci à vous, chers membres pour votre soutien et votre support. Il est très important de maintenir et d’augmenter le nombre de nos membres si nous voulons continuer nos activités. D’autres projets sont à venir et nous vous en aviserons dès que possible.

Merci :

à tous les membres du conseil d’administration qui ont participé à la vente et qui se joignent aux bénévoles pour la préparation des activités, des repas, de la décoration, du ménage et de l’entretien, la vente de billets, sans oublier le souhait d’un joyeux anniversaire (Réjean Côté) qui est toujours apprécié;

à notre ami bien spécial Antoine Bourassa;

à tous les bénévoles qui continuent d’être au service de tous nos membres;

à Ghislain et Louise, de même qu’aux capitaines des équipes de Baseball-poche et Pétanque de continuer, même si vous êtes déjà champion de la Gaspésie.

à la municipalité de Petite-Vallée pour vos services et au Village en Chanson pour les locaux et soutien technique;

au Cercle de Fermières qui partage le travail pour les repas et au Club Sportif pour votre proximité.

Nous avons trouvé une nouvelle façon de travailler pour le bien de toute la communauté en unissant nos forces. Nous croyons que c’est la meilleure façon de traverser les moments difficiles que nous vivons dans le secteur avec la dévitalisation trop rapide et le vieillissement de la population.

Je vous souhaite au nom de tous les membres du conseil d’administration, un très beau temps des fêtes et profitez de ces moments magiques pour partager, rire et vous amuser avec les vôtres, enfants et petits-enfants.

Nous vous aimons très sincèrement et vous souhaitons un Joyeux Noël et une année remplie de santé, de paix et d’amour.

P.S. Dès janvier 2017… Carrefour 50+ de Petite-Vallée tiendra son assemblée générale et je vous invite déjà à vous joindre au conseil d’administration, sans hésitation, pour continuer ces beaux projets ou en débuter de nouveaux et réaliser vos rêves.