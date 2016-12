Dévoilement de l’installation textile FPSO

Au Musée de la Gaspésie, le 1er décembre dernier, avait lieu le dévoilement du projet FPSO de l’artiste en art visuel de Petite-Vallée, Élise Dubé.

À bord de son esquif en polystyrène, FPSO, fruit de collaborations communautaires et artistiques, vous invite dans une fuite imaginaire et intemporelle, où destins gaspésien, pétrolier et écologique s’entrecroisent. La création s’inspire entre autres des navires pétroliers appelés Unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (en anglais Floating Production, Storage and Offloading : FPSO). L’acronyme est renommé Forme Poétique de Survie Organisée.

Depuis 2015, des commerces, des établissements scolaires et des organismes de la Côte-de-Gaspé ont pris part au projet. Le public a répondu à l’appel de l’artiste en récoltant des barquettes de polystyrène de couleur noire post-consommation. Ces dernières ont été découpées pour en faire des fibres à assembler entre des fils de coton noir, le tout sur métier à tisser. Ces matériaux constituent l’essentiel de l’installation qui sera présentée gratuitement dans le hall culturel du Musée jusqu’au 4 janvier 2017.

Institution muséale régionale d’histoire ouverte à l’année, le Musée de la Gaspésie mène des activités dans le but de valoriser l’identité et l’héritage culturel gaspésiens. Il abrite également le Centre d’archives de la Gaspésie et il édite le Magazine Gaspésie, doyen des magazines d’histoire au Québec. De plus, vous y trouverez une vaste gamme de produits artisanaux authentiquement gaspésiens ! Pour en savoir davantage sur les heures d’ouverture ou sur les tarifs, veuillez consulter le site web officiel du Musée au http://www.museedelagaspesie.ca/.