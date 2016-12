Activités à la Maison des Aînés

Du bonheur et de l’amour à profusion

Le dimanche 4 décembre dernier, la Maison des Aînés recevait 33 chanteurs et chanteuses qui font partie de la chorale Le Chœur de L’Estran. Pendant une heure, nos cœurs ont vibré au son de toutes ces magnifiques voix dirigées magistralement par le chef de chœur, monsieur Jean-Maurice Lebreux. Les solistes nous ont fait swinguer et bien sûr pleurer. Toutes nos émotions y sont passées ! Comme je l’ai dit à la fin du spectacle : « Quand on chante on donne, mais si vous saviez combien on reçoit » !

Merci :

à tous et à toutes pour cette grandiose performance.

Aux nombreux membres de famille qui ont accompagné nos résidents pour cette occasion.

Aux employés présents qui m’ont aidée pour l’aménagement de la salle et l’accompagnement aux résidents.

La musique et la chanson sont les meilleurs médicaments pour l’âme et le cœur.

Je garde la prescription et j’inscris à répéter !

Le temps des Fêtes à la Maison des Aînés

Durant toute l’année, les activités thématiques ponctuent les mois et s’ajoutent au calendrier des activités régulières.

Décembre ne fait pas exclusion. En plus de cette activité du 4 décembre avec la chorale « Le Chœur de L’Estran », les résidents recevront amis et membres de famille le 16 décembre dans le cadre du dîner de Noël des résidents. Le 20 décembre, les Filles D’Isabelle nous rendront visite apportant de délicieuses gâteries cuisinées expressément pour nos aînés.

Puis les enfants, les petits-enfants éloignés arriveront et le tourbillon des visites et des sorties se succèdera pour nos résidents. N’ayez crainte, personne ne reste seul durant la période des Fêtes.

Du 24 décembre au 3 janvier 2017, les familles prennent la relève me permettant à moi aussi de célébrer avec ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Je serai de retour le mercredi 4 janvier pour notre premier bingo de 2017.

Vœux de Noël

Joyeux temps des Fêtes à chacun et chacune de vous. De l’amour, du bonheur, de la joie et des rires plein la maison. Profitez de chacun des moments qui vous sont donnés et savourez la présence de ceux que vous aimez.

Que la prochaine année vous apporte paix, sérénité et prospérité de la part des :

Résidents, membres du conseil d’administration, la direction et tout le personnel de la Maison des Aînés.

Centre de Jour communautaire « Relais de Rose-Emma »

Le Centre de Jour Communautaire « Relais de Rose-Emma » offre à la population du secteur l’Estran (Grande-Vallée à Saint-Yvon) des activités du lundi au vendredi entre 13 h 30 et 15 h 30. Au programme : Centre de Jour ambulatoire de Gaspé tous les lundis (exceptionnellement de 10 h à 14 h), cartes, sacs de sable, musique, messes, bricolage, différents jeux-questionnaires dont : Atomes crochus, le Cercle et plus encore.

Il est possible de vous procurer l’horaire des activités du mois courant.

Pour des déplacements sécuritaires vers le centre de jour, contactez le Transport adapté et collectif intégré « Des Marées Inc. » (TACIM) au 418-393-3262. Les responsables vous renseigneront sur les modalités d’utilisation et les coûts reliés à ce service.

Centre de jour ambulatoire du CISSS de la Côte-de-Gaspé

Tous les lundis, entre 10 h et 14 h, la Maison des Aînés est heureuse d’accueillir le Centre de Jour ambulatoire de Gaspé. Venez rencontrer les intervenants, participer aux activités et faire de nouvelles rencontres.

Il vous est possible de dîner sur place (Repas du jour : soupe, plat principal, dessert pour 7 $) ou d’apporter votre lunch. On vous attend !.