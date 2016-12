Lancement du livre LE SNOW

À l’aube de la soixantaine, Rachel Fournier, natif de Grande-Vallée et fils d’Antoine Fournier et de Marie-Paule Mainville, amorce l’écriture d’un roman inspiré d’un accident de snow survenu au début des années 50.

Raphaël, le personnage central, caresse lui aussi le rêve d’écrire un livre sur ce mystérieux incident du snow. Il entame alors un périple qui le conduit dans son village natal afin d’enrichir cette histoire devenue légende. De nombreux villageois s’opposent à son projet d’écriture afin de préserver l’anonymat du responsable d’un crapuleux crime non sanctionné. Ce qui devait être une simple période d’écriture se transforme en enquête, avec des rebondissements étonnants, mettant à jour un code d’honneur qui persiste encore soixante ans plus tard. Meurtre, mensonges et menaces imposent le silence qui cache parfois de douloureux souvenirs au point de compromettre, peut-être, la fin du roman de Raphaël.

Vous vous demandez sans doute ce qui m’a amené à écrire ce roman ?

Après quelques décennies à écrire les hommages lors des mariages, des fêtes et des décès dans la famille, mon épouse a su lire dans mon cœur, le chemin vers l’écriture plus raffinée afin de libérer ces sentiments timides qui n’osaient s’affirmer. Elle m’a donc offert un atelier d’écriture. Cet atelier a déclenché en moi une véritable passion pour l’écriture. J’ai découvert une source intarissable de mots afin de donner vie à des personnages attachants avec toute leur diversité, en qualités et en défauts. Le pouvoir de créer ces personnages qui nous habitent est un imaginaire fantastique.

Cet imaginaire est une source libératrice offerte à tous ceux qui sentent cette inspiration. Il n’est pas nécessaire d’écrire un best-seller pour être fier de soi. Écrire suffit. Mes personnages m’ont beaucoup appris. Je suis convaincu qu’ils laisseront une marque de bonheur dans votre cœur. Nous sommes plus magnifiques qu’on nous le fait croire. Ces personnages sont vous. Découvrez-les en vivant leur vie, elle est peut-être la vôtre ! Toutes ces surprises nous attendent quelque part.

Le livre LE SNOW est en vente au Marché des Artisans de Grande-Vallée (1 rue du Vieux Pont) et à la Librairie Alpha (168 rue de la Reine, Gaspé).

Venez me rencontrer, le samedi 2 juillet 2016, entre 15 h et 17 h, au Café du Vieux Pont, 1 rue du Vieux Pont, Grande-Vallée.

En terminant, je vous invite à me faire part de tous commentaires ou faits réels concernant l’incident du snow via mon site internet au rachelfournier.ca

Merci et bonne lecture!.