Mot du président

Annuaire téléphonique secteur l’Estran

Vous recevrez gratuitement à la mi-février l’édition 2015 de l’annuaire téléphonique du secteur l’Estran. La production et la distribution de cette édition ont été rendues possible grâce à la contribution de trois commanditaires majeurs (le ministre Jean D’Amours, la caisse populaire Desjardins Mer et montagnes et le député Gaétan Lelièvre) que nous tenons ici à remercier publiquement. Aussi, malgré la tourmente économique actuelle, nous ne saurions passer sous silence l’appui indéfectible reçu de plusieurs de nos annonceurs locaux. Encourageons-les en achetant localement.

Bouquinerie du Journal

Quoique vous puissiez acheter en tout temps des livres au local du Journal, nous tiendrons notre deuxième grande bouquinerie le dimanche 29 mars 2015, de 13 h 30 à 16 heures. Grâce à la générosité de plusieurs donateurs, nous vous offrons présentement plus de 750 titres (format bouquin ou reliure) à un prix aussi bas que 1 $, 2 $ ou 3 $. Nous avons aussi plus de 450 titres (format livre de poche) à 0,50 $. Cherchez-vous un auteur ou un titre en particulier ? Consultez notre inventaire via notre site internet (journallephare.org) sous l’onglet « À vendre ».

Si vous possédez des livres usagés en bon état dont vous aimeriez vous départir, venez nous les apporter au local le plus tôt possible afin que nous puissions organiser notre bouquinerie. À noter que nous ne ramassons pas les almanachs, encyclopédies, journaux, périodiques, revues et romans Harlequin.

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche 29 mars 2015 à 12 h 30 au local du Journal. Il y aura élection pour combler les postes vacants d’administrateur. Pour le bénéfice même du Journal et celui de la population du secteur l’Estran, il serait intéressant qu’un représentant de chacun des villages desservis soit élu. Nous aurions ainsi un point d’ancrage dans chaque village et pourrions sans doute récolter, avec l’aide de ces personnes, plus d’articles et de nouvelles des citoyens et des organismes de chaque milieu. J’invite donc toute personne intéressée à s’impliquer et à soutenir notre journal communautaire à assister à cette assemblée.

Merci d’avance de votre encouragement et au plaisir de vous servir.