À l’aube de ses 25 ans d’existence sous l’appellation de Journal Le Phare – L’autre Vision, la survie du journal est plus que jamais en péril. Malgré les efforts soutenus des dernières années pour générer de plus en plus de revenus autonomes et trouver de nouvelles sources de financement, nos plus récents pronostics confirment que nous ne pouvons plus maintenir le mode de fonctionnement actuel de l’organisme. Comme première conséquence directe de notre répétitif et difficile contexte financier, monsieur Jacques-Noël Minville, coordonnateur depuis plus de 16 ans, a informé le conseil de sa décision de quitter l’organisation au cours des prochaines semaines. Lire la suite